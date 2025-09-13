  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sermaye piyasaları için yeni adımlar yolda! Nitelikli halka arzlar ve yapay zekâ denetimi geliyor
Takip Et

Sermaye piyasaları için yeni adımlar yolda! Nitelikli halka arzlar ve yapay zekâ denetimi geliyor

Yeni OVP ile sermaye piyasalarında yeni düzenlemeler geliyor. Nitelikli halka arzların önü açılacak. Piyasalar yapay zeka denetimiyle daha güvenli ve etkin hale getirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye piyasaları için yeni adımlar yolda! Nitelikli halka arzlar ve yapay zekâ denetimi geliyor
Takip Et

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri oluşturularak, nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek.

 Sermaye piyasalarına yönelik adımlar yolda!

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlenen bilgilere göre, yatırımcı ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar gelecek dönemde de sürecek. Bu kapsamda reel sektör şirketlerinin söz konusu piyasaların sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri çeşitlendirilecek. Alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının da genişletilmesi sağlanacak.

Nitelikli halka arzlar artırılacak

Şirketlerin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek.

Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı tabanının genişlemesi için yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecek.

Yapay zekayla denetim geliyor 

Kurumsal yönetim düzenlemeleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde güncellenecek. Pay piyasalarında payların alım satım işlemlerinde uygulanan takas süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka ve diğer teknolojiler sermaye piyasalarının denetiminde daha yaygın kullanılarak, bu piyasaların etkin işleyişi güçlendirilecek.

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. Sermaye piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar daha caydırıcı hale getirilecek.

Katılım sigortacılığının kapsayıcılığı artırılacak

Katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla düzenleyici çerçeve geliştirilecek, ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak. Tamamen katılım esasına göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilecek.

Katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için düzenleme altyapısı oluşturulacak. Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı geliştirilecek, katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak.

Katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması için çeşitli ürün ve hizmetler oluşturulacak, dönüşümü gerçekleştirecek ve sektörü destekleyecek mekanizmalar tesis edilecek.

Güzel vaatler manzumesi OVPGüzel vaatler manzumesi OVPEkonomi
Yeni OVP ile çalışma hayatında reform yolda: Meslek edindirme ve esnek istihdam geliyorYeni OVP ile çalışma hayatında reform yolda: Meslek edindirme ve esnek istihdam geliyorEkonomi
OVP plan mıdır pilav mıdır?OVP plan mıdır pilav mıdır?Ekonomi
Uzay, havacılık ve savunmaya özel sektör dopingi! Yeni OVP ile destekler artırılıyorUzay, havacılık ve savunmaya özel sektör dopingi! Yeni OVP ile destekler artırılıyorEkonomi
Ekonomi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
TMSF iki şirketi satışa çıkardı
TMSF iki şirketi satışa çıkardı