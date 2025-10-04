SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verdi

  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8 aylık dönemde SGK'nın yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği ödediğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi. Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Sigortalı kadına ve eşi çalışmayan erkeğe emzirme ödeneği veriyoruz"

Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."

