SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8 aylık dönemde SGK'nın yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği ödediğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi. Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Sigortalı kadına ve eşi çalışmayan erkeğe emzirme ödeneği veriyoruz"
Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı Emzirme Ödeneği ile ailelerimizin yanındayız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 4, 2025
📣Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık.
Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.💐
🗓️1-7 Ekim… pic.twitter.com/kUHAsHYpwB