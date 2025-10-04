Enflasyon ateşi maaşları eritti! Asgari ücretli 5 bin 621 TL kaybetti

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, çalışanları ve emeklileri açlık sınırının altına itiyor. Yüksek enflasyon çalışanların maaşlarını pula çevirdi. Ara zam yapılmayan asgari ücretlinin cebinden 9 ayda 5 bin 621 TL buhar oldu.

Asgari ücretli yeni yıla 1200 TL kayıpla girecek

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldığı takdirde, artış 4 bin 421 TL olacak. Yani asgari ücretli şu an bile yeni yıla bin 200 TL kayıpla girecek.

Memur ve emeklinin kaybı artıyor

Öte yandan, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 4 bin 293 TL eridi. En düşük memur maaşındaki enflasyon kaybı 12 bin 843 TL’ye dayandı. TÜİK verilerine göre, eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık yüzde 3.23 arttı.

Açlık sınırının altında

TÜİK’in yüzde 25.43 olarak hesapladığı 9 aylık enflasyona göre, ara zam bile yapılmayan 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin alım gücü 9 ayda 5 bin 621 TL eridi. Nefes’ten Nisanur Yıldırım’ın haberine göre, asgari ücretin alım gücü, yüzde 25.43 enflasyon nedeniyle 16 bin 483 TL’ye düştü. Asgari ücretli, bir ayda 869 TL’sini kaybetti. Ayrıca Türk-İş’in araştırmasına göre, eylülde açlık sınırı 27 bin 970 TL oldu. Asgari ücret, açlık sınırının 11 bin 487 TL gerisinde kaldı.

Kayıp derinleşiyor

Temmuzda 2 bin 412 TL artışla 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, 9 ayda enflasyon karşısında 4 bin 293 TL değer kaybetti. Emekli aylığına yapılan zam, enflasyona 1.881 TL yenildi. Öte yandan, en düşük memur emeklisi aylığı, temmuzda 3 bin 54 TL’lik zamla 19 bin 617 TL’den 22 bin 671 TL’ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücü 9 ayda 5 bin 765 TL eridi. Emekli aylığına yapılan zam, 2 bin 711 TL ekside kaldı.

Temmuzda en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL’ye çıkmıştı. Ancak En düşük memur maaşı alanların enflasyon karşısındaki kaybı 12 bin 843 TL’ye ulaştı.

Emekliye yüzde 7.5 zam göründü

Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zamlarına ilişkin üç veri netleşti.

Enflasyon temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.06, eylülde yüzde 3.23 artış kaydetti. Böylece üç aylık enflasyon farkı yüzde 7.51 oldu. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonu göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 2.4 enflasyon farkı hakkı kazanıldı. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayı toplu sözleşme zammı 2026’da yüzde 11 olarak belirlenmişti. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde şimdiden yüzde 13.65 zam imkanı oluştu.

Çalışanların maaşları 9 ayda eridi

Öğretmen 61.138 15.547

Başkomiser 75.194 19.122

Polis 68.076 17.312

Uzman Doktor 126.105 32.068

Hemşire 61.751 15.703

Mühendis 78.191 19.884

Profesör 111.336 28.313

Avukat 73.505 18.692

Asgari ücretli 22.104 5.621

Memur emeklisi 22.671 5.765

Emekli 16.881 4.293