Emekliye kiralık ev yok! Vicdanları sızlatan ilanın gerekçesi şoke etti

Covid salgını sonrasında hızla yükselen konut ve kira fiyatlarıyla birlikte, ev sahiplerinin kiracı ya da alıcıdan istediği şartlar da giderek ağırlaşıyor. Kimi ev sahipleri bekarlara ev vermeyeceğini açıkça ifade ederken, kimileri ise yüksek gelirli ya da meslek sahibi kişilerin kefil olmasını zorunlu koşuyor.

Emekliye kiralık ev yok!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2+1 daire için verilen ilanda ise, ilan sahibinin emeklilere yönelik koştuğu şart tepki çekti.

Vicdanları sızlatan ilanın gerekçesi şoke etti

Söz konusu ilanın açıklama kısmında, dairenin emlakçılara ve emeklilere verilmeyeceği, kesin ifadelerle belirtilirken, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" ifadelerinin yer alması, emeklilere yapılan "küstahlık" olarak değerlendirildi.

Maaşında haciz olmadığına dair belge isteniyor

Dairenin sadece devlet memuru veya kurumsal çalışana verileceği belirtilirken, "Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu taleb edilecektir. işyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir" gibi şartların talep edilmesi dikkat çekti.

"Emekli krizin pençesinde evsizliğe sürükleniyor"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, skandal ilana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Emeklilerin artık sadece geçim derdiyle değil, barınma krizinin ağır yüküyle de mücadele ettiğini belirten Cenkci, "16.881 lira ile yaşam mücadelesi veren emeklimiz, şimdi de barınma krizinin pençesinde evsizliğe sürükleniyor. Açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilen ve insan onuru hiçe sayılan emeklilerimizi bu barınma krizine sürükleyen zihniyeti değiştirmek, bizim en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.