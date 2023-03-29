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SGK çalışanlarına üç aylık fazla mesai ücreti

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Haber Merkezi
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Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. 