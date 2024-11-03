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SGK'ya 2025'te 2,1 trilyon TL bütçe transferi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, SGK’nın 2025 yılında 551,8 milyar TL açık vermesi beklenirken, kuruma bütçeden 2,1 trilyon TL transfer yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi
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SGK'ya 2025'te 2,1 trilyon TL bütçe transferi
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Ekonomi yönetiminin son dönemde vatandaştan artan vergi tahsilatları gündemdeki yerini korurken, bütçeden SGK’ya yapılan transferlerin oransal olarak azalması dikkat çekti. SGK’nın gelecek yıl vermesi öngörülen açık miktarı da netleşti.

Cumhuriyet'in haberine göre; 2007’de SGK’ya yapılan bütçe transferi tutarı 33.1 milyar TL’ydi. 2023 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferi tutarı 875.1 milyar TL’ye çıktı. SGK’nın gelir-gider farkı 2022 yılında 41.7 milyar TL’ydi. Bu yıl 170.4 milyar TL’ye çıkması bekleniyor.

2.1 trilyon TL transfer yapılması öngörülüyor

Gelecek yıl ise gelir gider farkı devasa boyuta ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, SGK’nın gelecek yılki gelir-gider farkının 551.8 milyar TL olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kuruma gelecek yıl bütçeden 2.1 trilyon TL transfer yapılmasını öngörüyor.

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