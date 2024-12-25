Sigarada komisyon istenemez! Ticaret ve Maliye bakanlıkları işletmeleri uyardı

Sigara alışverişlerinde banka ve kredi kartı komisyonu alınması ile ilgili tartışmalara son noktayı Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koydu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu komisyonu sordu

Vatan’ın haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, kartlı sigara satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu.

Sözleşme iptaline kadar gidiyor

Bakanlıklardan gelen cevaplarda bankalarla anlaşmalı üye işyerlerinin, kart sahiplerinin satın aldığı mal ve hizmet bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu; işyerlerinin komisyon veya benzeri isim altında ilave ödeme isteyemeyeceği bildirildi. Aykırı davranılması halinde, işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından sözleşmesinin feshedilip bir yıl yeni bir sözleşme yapılamayacağı vurgulanarak, sigara satışında KDV’nin bayi kârını da içerecek şekilde hesaplandığına dikkat çekildi.