  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sigarada komisyon istenemez! Ticaret ve Maliye bakanlıkları işletmeleri uyardı
Takip Et

Sigarada komisyon istenemez! Ticaret ve Maliye bakanlıkları işletmeleri uyardı

Sigara alışverişlerinde kredi kartı komisyonu alınmasını değerlendiren Ticaret ve Maliye bakanlıkları tartışmalara son noktayı koydu. Banka Kartı ve kredi kartıyla ödeme taleplerinin kabul edilmek zorunda olunduğunu dikkat çeken bakanlıklar komisyon istenemeyeceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigarada komisyon istenemez! Ticaret ve Maliye bakanlıkları işletmeleri uyardı
Takip Et

Sigara alışverişlerinde banka ve kredi kartı komisyonu alınması ile ilgili tartışmalara son noktayı Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koydu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu komisyonu sordu

Vatan’ın haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, kartlı sigara satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu.

Sözleşme iptaline kadar gidiyor

Bakanlıklardan gelen cevaplarda bankalarla anlaşmalı üye işyerlerinin, kart sahiplerinin satın aldığı mal ve hizmet bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu; işyerlerinin komisyon veya benzeri isim altında ilave ödeme isteyemeyeceği bildirildi. Aykırı davranılması halinde, işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından sözleşmesinin feshedilip bir yıl yeni bir sözleşme yapılamayacağı vurgulanarak, sigara satışında KDV’nin bayi kârını da içerecek şekilde hesaplandığına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara asgari ücret uyarısıTicaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara asgari ücret uyarısıEkonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan asgari ücret uyarısı: Fahiş fiyata en ağır tedbirler uygulanacakTarım ve Orman Bakanlığı’ndan asgari ücret uyarısı: Fahiş fiyata en ağır tedbirler uygulanacakEkonomi
Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Uzmanlar ne yorum yaptı?Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Uzmanlar ne yorum yaptı?Ekonomi
Ekonomi
Genç Girişim Yönetişim Derneği yeni yılı kutladı
Genç Girişim Yönetişim Derneği yeni yılı kutladı
Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarımsal veri ve analiz üzerine çalışan TARPOL Vakfını tanıttı
Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarımsal veri ve analiz üzerine çalışan TARPOL Vakfını tanıttı
ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı! Et fiyatları düşer mi?
ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı!
Tekstilciler hedef büyüttü: İhracat hedefi 1 buçuk milyar dolar
Tekstilciler hedef büyüttü: İhracat hedefi 1 buçuk milyar dolar
Kırmızı et fiyatlarında artış beklenmiyor
Kırmızı et fiyatlarında artış beklenmiyor
Mahfi Hoca’dan asgari ücret yorumu: Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor
Mahfi Hoca’dan asgari ücret yorumu: Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor