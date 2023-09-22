Sigorta şirketlerinin prim üretimi 8 ayda yüzde 129 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'ne üye şirketlerden derlenen verilere göre, söz konusu dönemde prim üretimi 288 milyar 447,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 126 milyar 179,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 253,8 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 34,65 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 88 olurken, hayat sigortasında yüzde 12 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 85,8, hayat sigortalarının payı yüzde 14,2 seviyesindeydi.

Ağustos sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,4 artışla 14 milyar 585,7 milyon TL'ye ulaştı.