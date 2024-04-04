Sigortalı çalışan sayısı 720 bin, esnaf sayısı ise 129 bin azaldı

Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) 2023 yılı Aralık ayına ilişkin İstihdam İzleme Bülteni’ni yayımladı.

Buna göre aralık ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 3 (719 bin 615), aylık olarak ise yüzde 0,3 (64 bin 368) azalarak 23 milyon 21 bin olarak gerçekleşti.

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki istihdam yıllık olarak yüzde 5,3 (926 bin 571), aylık olarak ise yüzde 0,3 (57 bin 901) oranında azalırken esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 5,1 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi.

Bu dönemde esnaf sayısı yüzde 4,9 (129 bin 439), çiftçi sayısı ise yüzde 6 (30 bin 632) azaldı. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,2 azalış yönlü iken çiftçi sayısında ise yüzde 2,2 oranında artış şeklinde gerçekleşti.

Esnaf sayılarında son altı aydaki daralma devam ederken kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 11,2 arttı, aylık olarak ise yüzde 0,4 (12 bin 841) azaldı.

İnşaat istihdamdaki güçlü seyrini korudu

İmalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı nisan ayı itibarıyla daralırken inşaat istihdamdaki güçlü seyrini korudu.

Aralık ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 9,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 6 daralma kaydedildi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 6,6’lık yıllık artış seviyesi ile devam etti.

Hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı geçen yıla göre gerilerken bu sektörlerden kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 18,5, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,6, eğitim faaliyetlerinde yüzde 8,1 yıllık istihdam azalışları gerçekleşti.

İş yeri sayısı en çok Antalya’da arttı

Son bir yılda iş yeri sayısı 43 ilde artarken Adana, Kilis, Elazığ ve Osmaniye dışında tüm deprem illerinde geriledi.

Aralık ayında iş yeri sayısı en çok artan il Antalya (3 bin 697) bunu sırasıyla Konya (1 bin 773), Bursa (1 bin 630), Kocaeli (1 bin 587) ve Mersin (1 bin 323) takip etti.

Oransal değişime bakıldığında ise iş yeri sayısı en hızlı artan il yüzde 5,4 artışla Nevşehir oldu. Sakarya, Antalya ve Tekirdağ illeri de Nevşehir’den sonra iş yeri sayısı en hızlı artan diğer iller olarak sıralandı.

Öte yandan, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iş yeri sayıları yüzde 25 ve üzerinde gerilerken deprem bölgesindeki Adana, Kilis, Elazığ ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde de düşüş gerçekleşti.