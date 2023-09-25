Simit Sarayı halka arz sonuçları: DMR Unlu Mamuller ne zaman işlem görecek?
Simit Sarayı'nın halka arz sürecinde talep toplama süreci sona erdi. Simit Sarayı toplam arz büyüklüğü ne kadar gerçekleşti? Simit Sarayı halka arz kaç lot verir? Simit Sarayı halka arz hisse fiyat bilgisi...
SPK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi, şirketin talep toplama işlemi gerçekleşti.
A1 Capital'den KAP'a yapılan açıklamaya göre;
* DMR Unlu Mamuller halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşti, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” usulüyle yapıldı.
* Halka arzda birim fiyat 10,24 lira, halka arz edilen 75 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışı yapıldı.
* Toplam halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL.
* “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde 3.034.020 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,67 katına tekabül eden 229.667.639 TL nominal değerli pay talebi,
* “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 187 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 11,99 katına tekabül eden 260.864.344 TL nominal değerli pay talebi,
* “Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 10 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,10 katına tekabül eden 23.674.840 TL nominal değerli pay talebi,
“Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar” kategorisinde 205 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,32 katına tekabül eden 1.981.779 TL nominal değerli pay talebi geldi.
* Halka arzda toplam 75 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 6,88 katı talep geldi.
* “Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonrasında ise 2.973.896 kişiye dağıtım yapıldı.
* Simit Sarayı'nın halka arz işlemlerini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütüyor. Simit Sarayı Yıldız Pazar'da işlem görecek.
* Simit Sarayı hissesinin BIST sembolü DMRGD olarak belirlendi.
* Halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL.
* DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arz açıklık oranı yüzde 40,47.
* Simit Sarayı ne kadar lot verir? Şirket toplamda 75 milyon adet lot dağıtacak.
* Katılım endeksine uygun işlem görecek.