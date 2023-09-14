Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Unlu mamüller üreticisi Simit Sarayı halka arz ediliyor. Simit Sarayı halka talep toplama tarihleri merak konusu oldu. Halka arzda hisse fiyatı ne kadar?

SPK, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. pay başına 10,24 liradan halka arzına onay verdi.

DMR Unlu Mamüller'in hangi aracı kurum ve bankalardan kaç lot verileceği, işlem kodu ve diğer detaylar açıklanacak.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin mevcut sermayesi 110.300.000 TL, halka arzdan sonraki sermayesi 185.300.000 TL olacak.

* Halka arz sürecinde 1 lotun fiyatı 10 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

* Sermaye artırımı 75.000.000 lira olacak.