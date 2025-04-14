Şirket genel kurullarına ilişkin OECD Raporunda Türkiye iyi örnekleri arasında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamada, "Kurumsal yönetim alanında dünya çapında kabul gören temel standart olan G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin (İlkeler) yaygınlaştırılması, uygulanması ve izlenmesini teşvik etmeye yönelik faaliyetler bağlamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) karşılaştırmalı ülke incelemeleri gerçekleştirmektedir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Kurulumuzun ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu OECD’nin Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları kapsamında, payları borsada işlem gören şirketlerin genel kurul toplantıları için düzenleyici politika çerçeveleri ve iyi uygulamalara yönelik olarak 2024 yılı içerisinde OECD tarafından bir tematik akran incelemesi yürütülmüştür.



Söz konusu çalışma, 50 büyük ekonomi için payları borsada işlem gören şirketlerin genel hissedar toplantılarına ilişkin politikaları ve uygulamaları inceleyerek, çeşitli düzenleyici çerçevelerin ve kurumsal uygulamaların pay sahiplerinin katılımı ve etkileşimi, oy hakları ve genel kurul toplantılarının şeffaflığı konularını nasıl ele aldığına ışık tutmaktadır.



Söz konusu çalışmada iyi uygulama örnekleri bağlamında derinlemesine örnek ülke incelemesine dahil olmaya davet edilerek bu daveti kabul eden 5 ülke arasında ülkemiz adına Kurulumuz da yer almıştır. Bu süreçte Kurulumuzun Merkezi Kayıt Kuruluşu ile işbirliği içerisinde sağladığı destek ve katkılarla yürütülen çalışmalar sonucunda OECD tarafından “Genel Kurul Toplantıları ve Kurumsal Yönetim: Eğilimler ve Çıkarımlar” başlığıyla hazırlanan ilgili rapor 7 Nisan 2025 tarihinde OECD internet sitesinde yayınlanmış bulunmaktadır."