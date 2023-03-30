Şişecam’dan ABD’de liman işletmesi yatırımı

Şişecam, planlamalar çerçevesinde devam eden ABD’deki doğal soda külü yatırımının potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile yeni bir iş alanına yatırım kararı aldı. Şişecam’ın yüzde 100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, devam eden soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere yıllık 5 milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi Projesi’ni yürütecek olan Denmar US LLC’ye ortak olacak.

Stockton Liman İşletmesi yatırımının, Şişecam’ın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD’deki doğal soda külü yatırımıyla uyumlu olarak, 2027 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor. Şişecam yeni yatırımıyla, ABD’de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tedarik zinciri yapılanmasını kurarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alacak.

12 milyon dolar karşılığı ortaklık

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman yatırım kararını destekleyen 3 temel stratejik faktör olduğunu belirterek “Yeni liman işletmesi ABD doğal soda külü yatırımımız kapsamında ihracat operasyonlarımıza yönelik ihtiyaç duyulan lojistik altyapının oluşturulmasını sağlayacak. Çoklu liman stratejisi kapsamında tedarik zinciri operasyonlarımız güvence altına alınacak ve belirsizliklerle dolu küresel pazarda Şişecam’a esneklik kazandıracak. Lojistik maliyetlerden tasarruf etmemizi de sağlayacak olan liman yatırımının, halihazırda kritik izin ve ruhsatlara sahip olması, projenin daha hızlı ve sağlıklı devam etmesini kolaylaştıracak. Bu kapsamda Denmar Holdings LLC şirketinin yüzde 100 sahipliğindeki Denmar US LLC şirketine, Şişecam Chemicals USA tarafından, sermaye artırımı yöntemiyle ve 12 milyon dolar karşılığında yüzde 50 oranında ortak olunacak” dedi.

Kırman şöyle konuştu: “Belirsizliklerin iş planlarını sürekli değiştirdiği günümüz dünyası kurumların büyüme hedeflerini ve engelleri sürekli hesaplayarak adım atmalarını gerekli kılıyor. Şişecam böyle bir ortamda başarısını öngörülü ve sağlam adımlarla sürdürülebilir kılıyor. 2022’de yatırımlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için İtalya’da refrakter üreticisi Refel’i satın almıştık. Şimdi de ABD’deki büyüme planlarımızı garanti alına alacak liman işletmesi yatırımımızla benzer bir adım atıyoruz. Yaptığımız her yatırım mevcut iş kollarımızın büyümesini desteklerken, girdiğimiz her yeni alan global büyüme stratejimizi güçlendiriyor.”