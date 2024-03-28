Şişecam'dan Eskişehir'e cam üretim kompleksi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket Eskişehir'de hayata geçirdiği yeni cam ambalaj fırınını ve soğuk tamirini tamamladığı cam ev eşyası fırınını ateşledi. Bu yatırımlar sonucunda kompleks yaklaşık 1 milyon tonluk konsolide kapasitesiyle dünyanın en büyük cam üretim noktası haline geldi.

Kentte yaratılan bu ölçeğin, kaynakların verimli kullanımı ve operasyonel verimlik açısından önemli avantajlar sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, yaklaşık 145 milyon dolar yatırımla ateşledikleri cam ambalaj fırınının 127 kişiye ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Yıllık brüt 198 bin ton kapasiteyle çalışacak fırında nitelikli şişe ve kavanoz üretimi yapılacak. Şişecam bu yatırımı global çapta enflasyonun ve buna bağlı olarak yatırım maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda, artan talebi karşılamak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini desteklemek üzere hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

Kompleksin tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla kurulduğunu aktaran Kırman, "Tesisin toplam cam ambalaj üretim kapasitesi yaklaşık yıllık brüt 760 bin tona ulaştı. Son yatırımın faaliyete geçmesiyle birlikte Şişecam’ın küresel cam ambalaj üretim kapasitesi yıllık 3,3 milyon tona ulaştı." açıklamasını yaptı.

Yıllık brüt 64 bin ton kapasite

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise açılışını yaptıkları yatırımlarının sadece cam ambalaj alanıyla sınırlı olmadığına işaret ederek, üretim tesisindeki ikinci fırınlarının soğuk tamirini de yaklaşık 29 milyon dolar yatırımla tamamladıklarını ifade etti.

Elde edilen ek kapasitenin şirketi cam ev eşyası üretiminde dünya liderliğine taşıdığını kaydeden elverici, "Yenilenen cam ev eşyası fırını yıllık brüt 64 bin ton kapasiteyle hizmet verirken 246 kişiye de ek istihdam sağlayacak. Eskişehir’deki cam ev eşyası üretim kapasitemiz ise yıllık yaklaşık brüt 190 bin tona ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.