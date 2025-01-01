Sivil havacılıkta cezalar arttı! Uçağa lazer tutmanın cezası 131 bin 176 TL'ye yükseltildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 2025 yılında uygulayacağı idari para cezaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanan yeni cezalara göre uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini riske eden kişi veya kişilere 131 bin 176 TL para cezası verilecek. Ayrıca, duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara da 19 bin 668 TL para cezası kesilecek.

Cezalar Yeniden Değerleme Oranına göre artırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lazer tutma ve sigara içmenin cezası yükseltildi

Karara göre uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 TL para cezası verilecek. Yolcuların uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulması 131 bin 176 TL, havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 26 bin 226 TL idari para cezası verilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 TL idari ceza uygulanacak.