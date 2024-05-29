ŞOK Marketler'den ilk çeyrekte 37,2 milyar lira ciro

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 2024 yılının ilk çeyreğinde 37,2 milyar lira ciro elde etti. ŞOK Marketler, yeni açılışlarla mağaza sayısını 10 bin 789'a ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yönetici (CEO) Uğur Demirel, kaliteli ürünleri uygun fiyattan tüketicilere ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Demirel, ŞOK Marketler'in Türkiye'nin ekonomisine ve müşterilerinin bütçesine katkı sunmak üzere çalıştığını, Türkiye'nin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak bu ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunu vurguladı.

2024'ün ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek 37,2 milyar lira ciroya ulaştıklarına dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

"Mağaza ve depo yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, arayüz güncellemesi yaptığımız mobil uygulamamız Cepte ŞOK ile 60 dakikada teslimat seçeneği sunarak müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Win programımızla müşterilerimize kaliteli ürünü uygun fiyattan ulaştırırken, kazandıkları Win paraları Win cüzdanları aracılığıyla kullanma imkanı sağlıyoruz. ŞOK Marketler olarak, 'ara sıra değil hep ucuz' sloganımızla, önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."