Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı... Emekliye ek zam ödeme tarihi belli oldu (Ödeme takvimi)

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.



Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ödeme takvimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek?

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı emekliye ek zam ödeme tarihlerine göre; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar ödemelerini 6 Şubat’ta alacak.

Bağ-Kur'lular ise ödemelerini 7 Şubat’ta hesaplarında görecek.

Bakan Işıkhan paylaşımında, "Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu.