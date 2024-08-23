SON DAKİKA... Bakanlık harekete geçti: Ette fahiş fiyata inceleme! 1 milyon TL'ye kadar cezası var

Ticaret Bakanlığı kasapları incelemeye aldı.

Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre konuyla iligli harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.

1 milyon TL'ye kadar cezası var

İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.