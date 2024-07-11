SON DAKİKA.... En düşük emekli maaşında son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın: Bugün toplantı yok

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılacak toplantının emekli aylıklarıyla ilgili olduğu iddia edilmişti. EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, toplantının çeşitli kanun değişiklikleri, kurumların diğer idari işleri gibi genel ülke yönetimine yönelik konuların ele alındığı benzer onlarca toplantıdan biri olduğunu vurguladılar. Aynı kaynaklar, emekli maaşlarıyla ilgili çalıma ve görüş alış-verişine dayalı toplantıların tamamlandığı, karar aşamasına gelindiğini vurguladılar.

Son karar Erdoğan'ın

En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına yönelik son kararın Cuma günü Türkiye’ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verileceği bildiriliyor.

Rakamın kesinleşmesinden sonra tasarruf paketiyle ilgili kanun teklifine bir madde eklenerek artışın yapılabileceğinin altı çiziliyor.

Alternatif rakamlar üzerinde çalışma sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da olduğu için Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya katılmayacak. Toplantının tasarruf tedbirleri düzenlemesi ve bu kapsamda kamuya alınacak personelle ilgili olduğu ifade ediliyor.

Kaynaklar, emekli aylıklarının artırılmasıyla ilgili seçeneklerin etki analizi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü, alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını aktardılar.