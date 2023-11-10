Son dakika: Emekliye 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiyede ödeme tarihleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağını bildirdi. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

5 bin TL ödeme tarihleri

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişlik gösteriyor.

Buna göre, SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için ödemeler 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

20, 21, 22 olanlar için 12 Kasım; 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da ödenecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü ise 14 Kasım...

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Emekliye 5 bin lira ikramiyeden kimler faydalanamıyor?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.