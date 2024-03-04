Son dakika... Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK, ENAG'ı geçti!

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Ocak ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 9,38 artarken yıllık da yüzde 129,11 yükselmişti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleştti.

TÜİK açıkladı: Şubat ayı enflasyonu yüzde 4,53

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi. Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyordu.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti.