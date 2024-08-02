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Son dakika! Fındık alım fiyatları açıklandı

Kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; levant kalite için kg fiyatı 130 TL, Giresun kalite için ise 132 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
İHA
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Son dakika! Fındık alım fiyatları açıklandı
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Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130TL/Kg, Giresun kalite için 132TL/Kg olarak belirlenmiştir." denildi.

Bunun yanı sıra üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile e-devlet üzerinden randevu alabilecek. Kabuklu fındık alımları ise 19 Ağustos'ta başlarken, alımlar randevulu sistem ile gerçekleştirilecek.

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