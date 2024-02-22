Son dakika: Kredi kartı azami faiz oranları değişmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), şubat toplantısında politika faizini sabit tuttu. Böylelikle, geçen ay 250 baz puan artışla yüzde 45’e çıkarılan faiz aynı oranda kaldı. Politika faizine artış yapılmadığı için kredi kartları için referans faiz oranları da değişmeyecek.

Faiz yükseldiğinde de değişmemişti

Merkez Bankası önceki iki ayda faizi yükseltse de kredi kartı azami faiz oranlarını değiştirmemişti. Aralık ayında yapılan PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

* Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Bu açıklamanın ocak ayı faiz kararının ardından da geçerliliğini koruduğu belirtilmişti.