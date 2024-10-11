Soruşturma sonucu yayımlandı... Yassı çelikte dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi

ANKARA (EKONOMİ)

Karar yayımıyla yürürlüğe girdi. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/33) ile Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Rusya menşeli damping soruşturmasına konu olan ürünlerin GTİP numaraları da yayımlandı.

Dampinge karşı önlem

Tebliğ ile yürütülen soruşturma sonrası dampinge karşı önlem kararı alındı. Bu alanda geçici koruma önlemleri de bulunuyordu. Buna göre, Çin menşeli 7 firmanın ürünlerine CIF bedeli yüzdesi olarak 15,42 ile 36,37 arasında bulunan dampinge karşı önlem konuldu.

Yine Çin menşeli sayılan 7 firma haricindeki firmaların ürünlerine ise yüzde 43,31 dampinge karşı koruma uygulanacak.

Hindistan’dan ithalatta ise Tata Steel için yine CIF bedelinin yüzdesi olarak 6,1 diğerleri için yüzde 9 dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi. Japonya için tüm firmalara yönelik yüzde 9 önlem uygulanacak. Rusya’dan ise Magnitogorsk ve Novolipetsk için yüzde 6,1, diğerleri için yüzde 9 dampinge karşı koruma uygulanacak.