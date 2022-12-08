  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. SPK, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı getirdi
Takip Et

SPK, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

İki şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı

Halka Arz Haberleri

İki şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Halka Arz