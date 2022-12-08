SPK, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
AA
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SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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