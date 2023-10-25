SPK, 3 kurumun kira sertifikasına onay verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ, Vakıf Varlık Kiralama AŞ ve Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikasına onay verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Yeşim Gül hakkında yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Kurul; Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde Yasin İsa Aşkın, Esalettin Özdek, Abdulkadir Özdek, Gökhan Özdek, Muammer Devrim Cilasun, Hasan Hüseyin Kök, Ali Kök, Merve Kök, Betül Kök, Kerem Işık ve Fatma Kılıç hakkında yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.