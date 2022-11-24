SPK, iki şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı

Buna göre kurul Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaretin 424 milyon 70 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.



Ayrıca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 500 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaretin 1 milyar lira, Cerean Enerjinin 100 milyon lira, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaretin 1,5 milyar lira, Türkiye İş Bankasının 38 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul edildi.

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Haşmet Aslan'a toplam 139 bin 566 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 28 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.