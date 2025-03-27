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SPK onay verdi: İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Barclays Bank PLC'nin yüzde 100 sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ'nin kuruluşuna izin verdi.

Haber Merkezi
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SPK onay verdi: İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

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