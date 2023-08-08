Stagflasyon ne demek? Ne anlama geliyor?

Stagflasyon kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Stagflasyonun yaşandığı bir ülkede ne gibi koşullar gelişir ve ekonomide nasıl bir bozulma yaşanır?

Stagflasyon ile birlikte işsizlik oranları hızla artar, fiyatlar hızla yükselmeye başlar.

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, stagnasyon (durgunluk) ve enflasyonun aynı zamanda görüldüğü durumdur. Bu dönemde piyasa durgundur ve fiyatlar hızla yükselişe geçer. Stagflasyonla birlikte işsizlik oranındaki artış hızlanır.

Hem Klasik İktisat Teorisi'nde hem de Keynesyen Teori'de stagflasyon, paradoksal bir durumdur (normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur biri düşerken diğeri yükselir; ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir).

Her iki kuram çerçevesinde açıklanması olanaksızdır. Ekonomilerde enflasyonun ortaya çıkması, toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonucudur.

Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamamaktadır çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak iş gücü kalmamıştır, ekonomi tam istihdamdadır. Oysa durgunluk, istihdamın düşmesidir.