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Şubat ayının zam şampiyonu dondurma oldu

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Şubat ayının zam şampiyonu dondurma olurken, fiyatı en fazla düşen ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Haber Merkezi
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Şubat ayının zam şampiyonu dondurma oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Zam şampiyonu dondurma oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Fiyat artışında dondurmayı eğitim izledi

TÜİK verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

En çok ayakta tedavi hizmetleri ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti. Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) -23,29
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler -18,35
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -9,49
Çocuk giyim -8,82
Kadın giyim -7,84
Taze sebzeler (patates hariç) -7,69
Sağlık sigortası -7,66
Erkek giyim -4,93
Bebek giyim -3,75
Kahve -3,0

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