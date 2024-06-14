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Sümer Holdinge ait 14 taşınmaz özelleştirilecek

Sümer Holdinge ait 8 ildeki 14 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak.

Haber Merkezi
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Sümer Holdinge ait 14 taşınmaz özelleştirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan, Bingöl'ün Genç, Mardin'in Artuklu, Nevşehir'in Avanos, Trabzon'un Araklı ve Manisa'nın Alaşehir ile Kırkağaç ilçelerinde birer, Kilis'in merkez ilçesinde 2 ve Niğde'nin merkez ilçesinde 5 olmak üzere 14 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 3 bin lira ila 5 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 100 bin lira ila 750 bin lira arasında değişiyor.

Niğde ve Trabzon'daki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 11 Temmuz olarak belirlendi. Diğer taşınmazlar için ise 10 Temmuz'a kadar son teklif verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

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