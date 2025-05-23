Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
IPARD III Programı kapsamında 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerin desteğe hak kazandığını dikkat çekerek, “AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, "IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı"na ilişkin paylaşım yaptı.
3,6 milyar lira hibe 'can suyu' olacak
Değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" ifadesini kullandı.
"6 milyar lira tutarındaki yatırım ekonomiye kazandırılacak"
Yumaklı, 329 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hayvansal üretimimizin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
🧑🌾 IPARD III Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 23, 2025
🐄 Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 3️⃣2️⃣9️⃣ proje, toplamda 3,6 milyar TL hibe desteği almaya hak… pic.twitter.com/aTwjOCfm6T