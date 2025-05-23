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Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

IPARD III Programı kapsamında 329 projeye 3,6 milyar lira hibe sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerin desteğe hak kazandığını dikkat çekerek, “AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, "IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı"na ilişkin paylaşım yaptı.

3,6 milyar lira hibe 'can suyu' olacak

Değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" ifadesini kullandı.

"6 milyar lira tutarındaki yatırım ekonomiye kazandırılacak"

Yumaklı, 329 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hayvansal üretimimizin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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