Kripto para borsalarında para girişi sürüyor

Bitcoin fiyatının 110 bin dolar seviyesini aştığı, Ethereum fiyatının 2500 doları üzerinde güçlendiği ortamda kripto para borsa yatırım fonlarına (ETF) sermaye girişi devam etti.

22 Mayıs'ta spot Bitcoin ETF'lerine toplam 934,74 milyon dolar net giriş oldu. Bitcoin ETF'lerine yedi gün üst üste net giriş gerçekleşti. Dün en yüksek giriş 877,10 milyon dolar ile BlackRock IBIT'e oldu.

Spot Ethereum ETF'leri 22 Mayıs'ta toplam 110,54 milyon dolar net giriş kaydederek art arda beş gün net giriş sağladı.