  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Kripto para borsalarında para girişi sürüyor
Takip Et

Kripto para borsalarında para girişi sürüyor

Kripto para borsa yatırım fonlarına sermaye girişi devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kripto para borsalarında para girişi sürüyor
Takip Et

Bitcoin fiyatının 110 bin dolar seviyesini aştığı, Ethereum fiyatının 2500 doları üzerinde güçlendiği ortamda kripto para borsa yatırım fonlarına (ETF) sermaye girişi devam etti.

22 Mayıs'ta spot Bitcoin ETF'lerine toplam 934,74 milyon dolar net giriş oldu. Bitcoin ETF'lerine yedi gün üst üste net giriş gerçekleşti. Dün en yüksek giriş 877,10 milyon dolar ile BlackRock IBIT'e oldu.

Spot Ethereum ETF'leri 22 Mayıs'ta toplam 110,54 milyon dolar net giriş kaydederek art arda beş gün net giriş sağladı.

Dolardaki zayıflama bakır fiyatlarına yaradıDolardaki zayıflama bakır fiyatlarına yaradıEmtia Haberleri
ABD dolarında zayıflık ons altına destek vermeye devam ediyorABD dolarında zayıflık ons altına destek vermeye devam ediyorAltın Haberleri
Kripto Para
Trump’ın 'coin' yemeği 148 milyon dolar!
Trump’ın 'coin' yemeği 148 milyon dolar!
ABD'de yasa geçti, Bitcoin 111 bin dolarla rekor kırdı
ABD'de yasa geçti, Bitcoin rekor kırdı
Bitcoin'den tarihi rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi
Bitcoin 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi
ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı: İzin verilecek
ABD'li dev bankadan Bitcoin kararı
Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor 
Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor 