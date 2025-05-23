Dolardaki zayıflama bakır fiyatlarına yaradı

Londra'da bakır fiyatları, ABD gümrük tarifelerine ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle yukarı yönlü hareket sınırlı kalsa da doların gerilemesinden destek alarak yükselişe geçti.

Londra Metal Borsası (LME) gösterge bakır, TSİ 07.34 itibariyle yüzde 0,34 artışla ton başına 9.532.50 dolar oldu. Bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,8 yükseldi.

ABD doları bu saban zayıf seyretti ve euro ile yen karşısında son beş haftanın ilk haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Bu da dolar fiyatlı emtiaları diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha cazip hale getiriyor.

Dolardaki zayıflık, ABD'nin kötüleşen mali sağlığına ilişkin endişelerle daha da şiddetlendi ve yatırımcıların güvenli limanlara koşmasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini azaltma ve 90 günlük bir duraklama uygulama konusunda anlaştı, ancak geçici ateşkesin ardından ne olacağı konusunda bir netlik yok.

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, “90 günlük ateşkesin ardından ne olacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Piyasa metrik ton başına 9.400-9.500 dolar civarındaki mevcut aralıkta konsolide olacak. Ve ABD'ye bakır ithalatının yavaşladığını görmeye başladığımızda, bu fiyatları biraz aşağı çekecektir” dedi.

Londra'daki diğer metaller arasında, alüminyum yüzde 0,33artışla ton başına 2.464 dolar, çinko yüzde 0,3 artışla 2.705.50 dolar, kurşun yüzde 0,56 artışla 1.981 dolar ve nikel yüzde 0,01 artışla 15.510 dolar oldu. Kalay yüzde 0,3 artışla 32.475 dolara yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,1 düşüşle ton başına 77.830 yuan (10.806,6 dolar) oldu.

SHFE alüminyum yüzde 0,1 düşüşle ton başına 20.170 yuan, çinko yüzde 0,1 artışla 22.455 yuan, kurşun yüzde 0,3 artışla 16.830 yuan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 122.660 yuan ve kalay yüzde 0,6 düşüşle 264.230 yuan oldu.