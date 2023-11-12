Tarih belli oldu: Motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri üzerinde etkili olan petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

İndirim sonrası motorin fiyatları ne kadar olacak?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36.38 TL’ye, Ankara’da 36.96 TL’ye, İzmir’de 37.14 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 34.55 TL, Ankara’da 35.20 TL, İzmir’de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.