  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 28,92 arttı
Takip Et

Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 28,92 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) aylık yüzde 2,35, yıllık bazda ise yüzde 28,92 artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 28,92 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,40 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğüYurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğüEkonomi

 

Ekonomi
Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem Ödülleri-2024 belli oldu: Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?
S&P, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?
Kocaeli'de 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Kocaeli'de 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Marmarabirlik, son dilim ödeme tarihi belli oldu!
Marmarabirlik, son dilim ödeme tarihi belli oldu!
Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğü
Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı
Uluslararası Yatırım Pozisyonu 279 milyar dolar açık verdi
Uluslararası Yatırım Pozisyonu 279 milyar dolar açık verdi