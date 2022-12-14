Tavuk eti ve yumurtası üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 201 bin 203 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artarken aylık bazda yüzde 4,2 azaldı.

Türkiye'de ekimde 1 milyar 766 milyon 165 bin tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 4,5 ve aylık yüzde 2,7 artış kayıtlara geçti.

Ekimde 111 milyon 405 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 18,8 azalarak 3 bin 828 tona geriledi. Ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 10,7, hindi eti üretimi yüzde 8,5, tavuk eti üretimi yüzde 9,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1 artış kaydetti.