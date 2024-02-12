TCMB Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası TBB'den yapılan açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi ve güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantının ana gündem maddeleri olarak, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü sıralandı ve TCMB Başkanı Karahan ve TBB Başkanı Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri belirtildi.