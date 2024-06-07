TCMB'den ihracatçılara 'normalleşme' müjdesi!

Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

TCMB 2022'de devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların döviz gelirlerinin %40'ını rezervine katıyordu. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyordu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları üzerine ihracatçıların elde ettiği dövizin yüzde 40'ının alınması uygulamasının devam edeceğini ancak rezervler güçlendikçe oran konusunda değerlendirme yapabileceklerini hafta başında söylemişti.