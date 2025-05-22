Uzmanlar, TCMB Enflasyon Raporu'nu nasıl yorumladı?

Merkez Bankası’nın 2025 yılı ikinci Enflasyon Raporu sunumu yapıldı. TCMB enflasyon beklentilerini değiştirmezken, toplantıda soruların odak noktasında da bu hedeflerin tutması yer aldı. Bir diğer önemli soru konusu da 19 Mart’ta yaşanan siyasi gündem kaynaklı kur atakları olurken, toplantıya damga vuran sorulardan diğeri asgari ücret zammı oldu.

Sosyal medyada da ekonomistler hedeflerin değişmemesini ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ile Cevdet Akçay’ın açıklamalarını yorumladı.

İşte o yorumlar:

İşsizlik oranları

Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası, mahcup bir şekilde manşet işsizlik oranlarının gerçek durumu yansıtmadığını ifade etmiş" dedi.

Merkez Bankası, mahcup bir şekilde manşet işsizlik oranlarının gerçek durumu yansıtmadığını ifade etmiş. pic.twitter.com/4EuGshj3vp — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 22, 2025

"Merkez Bankası 'inadım inat' diyor"

Prof. Dr. Emre Alkin, “Merkez Bankası “inadım inat” diyor:

- Dövizi tutmaya devam edecek

- Faiz indirimi için fırsat kollayacak ama acele etmeyecek

- Döviz rezervlerini yeni bir siyasi gerginlik için toparlamaya çalışacak

Sonbahara kadar tarife bu” derken, sonrasında da şu paylaşımı yaptı:

“Söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım: % 19 ile % 29 arasında tahmin aralığı olmaz. Her işin bir adabı var. Biraz daha ciddi olalım lütfen.”

Merkez Bankası “inadım inat” diyor:



- Dövizi tutmaya devam edecek

- Faiz indirimi için fırsat kollayacak ama acele etmeyecek

- Döviz rezervlerini yeni bir siyasi gerginlik için toparlamaya çalışacak



Sonbahara kadar tarife bu. — emre alkin (@emrealkin1969) May 22, 2025

Tahminler neden paylaşılmıyor?

Dr. Burcu Aydın, açıklamalarla ilgili “Merkez Bankası aylık/çeyreklik enflasyon tahminlerini paylaşmama kararı aldı. Başkan Karahan sebebini piyasanın tahmin patikasını doğru okuyamaması olarak yorumladı” yorumunu yaptı.

Merkez Bankası aylık/çeyreklik enflasyon tahminlerini paylaşmama kararı aldı.



Başkan Karahan sebebini piyasanın tahmin patikasını doğru okuyamaması olarak yorumladı. — Burcu Aydın (@aydin_brcu) May 22, 2025

"Beklentilerin iyileşeceğini beklemek hayalcilik"

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Enflasyon tahmininin % 19 ile % 29 olarak geniş bir aralıkta tutulduğu bir ekonomide enflasyon beklentilerinin iyileşeceğini beklemek hayalcilik” derken, ücretlilere yönelik yorumlar için de şöyle dedi:

“Sayın Karahan talepten dezenflasyona destek bekliyoruz diyerek yükümlülüğü yine ücretlilerin üstlenmesi istiyor. Bizler de TCMB’den, dezenflasyon sureci için mali disiplin desteğini de görmek istiyoruz açıklamasını bekliyoruz.”

Sayin Karahan talepten dezenflasyona destek bekliyoruz diyerek yükümlülüğü yine ücretlilerin üstlenmesi istiyor. Bizler de TCMB'den , dezenflasyon sureci icin mali disiplin desteğini de görmek istiyoruz açıklamasını bekliyoruz. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) May 22, 2025

"Projeksiyon asgari ücret artışı olmadan yapılmış"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyon raporu sunumunu ve açıklamaları şu şekilde yorumladı:

“MB enflasyon raporu açıklamalarına dair:

i. Projeksiyon asgari ücret artışı olmadan yapılmış

ii. Uzun süre negatif çıktı açığı öngörülüyor, sınırlı bir büyüme bekleniyor

iii. 19 Mart'ın para politikası karşılığı “blessing in the curse”, şerden hayır çıkarmaya çalışıyorlar:)

iv. Talep tek parça olarak görüldüğü için “dirençli talep” nosyonu kullanılıyor, zihinlerde hiçbir aktör ayrışması yok (yani ikili talep formasyonu gibi)

v. Enflasyon tahmininin değişmemesi, aşağı/yukarı yönlü etkilerin dengelemesi olarak sunuluyor, hesaplaması oldukça zor bir durum

vi. Basit ve geniş tanımlı işsizliğe dair söylenenler ilginç, ifade edilen mikro data sonuçlar yayınlanır umarım

vii. En büyük belirsizlik riski siyaset aslında, ama bunu düşünmek bile istemiyorlar, dillendirilen ise her türlü şoka açık oldukları

viii. Enflasyon kesinlikle sadece merkez bankasına bırakılmış durumda, ne kamu harcamaları ve kompozisyonu, ne vergiler, ne yönlendirilen/yönetilen fiyatlara dair ciddi açıklamalar var, mali alan terkedilmiş durumda”

M.Bankası enflasyon raporu açıklamalarına dair:

i.projeksiyon asgari ücret artışı olmadan yapılmış

ii.uzun süre negatif çıktı açığı öngörülüyor,sınırlı bir büyüme bekleniyor

iii.19 Mart'ın para politikası karşılığı “blessing in the curse”, şerden hayır çıkarmaya çalışıyorlar:) + — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) May 22, 2025

"Hedefleri yorumlamak da gereksiz"

Prof. Dr. Ümit Özlale, “2025 ilk dört aylık kümülatif enflasyonun %13.36 olduğu bir ekonomide gıda enflasyonu üzerindeki riskler de artmışken 2025 enflasyonunu %24 tahmin etmek TÜİK marifetiyle bile zor. Hal böyle olunca 2026 ve 2027 hedeflerini yorumlamak da gereksiz...” dedi.

2025 ilk dört aylık kümülatif enflasyonun %13.36 olduğu bir ekonomide gıda enflasyonu üzerindeki riskler de artmışken 2025 enflasyonunu %24 tahmin etmek TÜİK marifetiyle bile zor.

Hal böyle olunca 2026 ve 2027 hedeflerini yorumlamak da gereksiz... https://t.co/6x1x774Jxk — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) May 22, 2025

"Enflasyonda umutlarımız da TÜFE sepetine girdi"

Prof. Dr. Utku Altunöz, “TCMB: "Enflasyon yıl sonunda %24 olacak. 2026'da ise %12'ye düşecek." Biz: "O zaman 2025 sonunda 100 TL'nin alım gücü 76 TL olacak, ama 2026'da moralimiz düzelir." Maaş zamları da bu hayallere göre yapılacağına göre… Geçmiş olsun Türkiye, enflasyonda umutlarımız da TÜFE sepetine girdi” dedi.

TCMB: "Enflasyon yıl sonunda %24 olacak. 2026'da ise %12'ye düşecek."



Biz: "O zaman 2025 sonunda 100 TL'nin alım gücü 76 TL olacak, ama 2026'da moralimiz düzelir."



Maaş zamları da bu hayallere göre yapılacağına göre…



Geçmiş olsun Türkiye, enflasyonda umutlarımız da TÜFE… — Utku Altunöz (@utkualtunoz) May 22, 2025

Mesajlar...

Ahmet Mergen, “Sonbahara kadar işler kesat mesajı mı verildi dersiniz ?” yorumunu yaptı.

sonbahara kadar işler kesat mesajı mı verildi dersiniz ? — Ahmet Mergen (@ahmet_mergen) May 22, 2025

Baki Atılal, “Zaten 1,5 haftadır hem Sn.Şimsek, hem Sn.Karahan hem de Sn.Yılmaz enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını her yerde İMA etmişlerdi” dedi.

Zaten 1,5 haftadır

hem Sn.Şimsek,

hem Sn.Karahan

hem de Sn.Yılmaz

enflasyon tahminlerinde

herhangi bir değişiklik olmayacağını

her yerde İMA etmişlerdi — Baki Atılal 🦅🤙 (@bakiatilal) May 22, 2025

"Çok sert bir duruş bekleniyor sanırım”

Ali Cenk Gözen, “Mayıs enflasyonu açıklandıktan sonra alt bandın (%19) kıyısına geliyorsun zaten. %24’ün nasıl gerçekleşebileceğini anlayamadım. Çok sert bir duruş bekleniyor sanırım” öngörüsünde bulundu.

Mayıs enflasyonu açıklandıktan sonra alt bandın (%19) kıyısına geliyorsun zaten.



%24’ün nasıl gerçekleşebileceğini anlayamadım. Çok sert bir duruş bekleniyor sanırım. — Ali Cenk Gözen (@acgozen) May 22, 2025

"İktidarın asgari ücrete zam yapmayacağına çok eminler"

İnan Mutlu, “Merkez Bankası'nın öngörüsündeki tek dayanak; asgari ücrete ara zam yapılmamasına bağlı. Emekliler ve kamu çalışanları da çok düşük zamlara razı olacak. İktidarın asgari ücrete zam yapmayacağına çok eminler” yorumunu yaptı.