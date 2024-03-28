TCMB genel kurulu her yıl nisanda yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Banka Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendinde Banka Genel Kurul Toplantılarının her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususun, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar zaten nisan ayında yapılıyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var; Fabrika ayarlarına dönüyoruz." dedi.

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını Nisan ayında düzenliyordu.

Buna göre Banka Esas Mukavelesi'ndeki "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." cümlesi "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." şeklinde değiştirildi.