TCMB likidite fazlalığını diğer para piyasalarında çözecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı 3. Enflasyon Raporu sunumu Başkan Fatih Karahan tarafından yapıldı.

Soru-cevap bölümünde de likidite fazlası konusuna değinilirken, raporda da yer aldığı görüldü. Raporda, “Diğer para piyasalarında işlem yapılabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar TCMB tarafından tamamlanmaktadır” denildi.

Raporda konuya ilişkin başlıklar özetle şöyle:

"İhale yoluyla sterilizasyon yapabilme imkânı sağlayan ilave araçların dışında diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kotasyon yoluyla borç alma işlemleri yapabilmek amacıyla araç çerçevesi genişletiliyor.

Mevcut uygulamada, BPP’de sadece bankalardan sınırsız depo alım işlemi yapılabilirken, diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan da borç alma faizinden sınırsız olarak depo alımı gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, yeni pazarlarda 9.30-15.30 saatleri arasında işlem yapılabilmesi banka dışı finansal kuruluşlarla işlem penceresini uzatarak sterilizasyon etkinliğini artırıcı bir unsur olacak.

Likidite senedi geçmiş dönemde kullanılmış bir sterilizasyon aracı olarak yukarıda belirtilen araç setinde alternatif teşkil etmektedir.

Likidite senedi araç setimizde yer almakla birlikte mevcut koşullarda kullanılmıyor."