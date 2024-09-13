TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi.

TCMB, Eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

2024 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 2024 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 16 reel sektör ve 48 finansal sektör temsilcilerinden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

Politika faizi beklentisi değişmedi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,83 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,16

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,28 TL iken, bu anket döneminde 37,16 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,03 TL iken, bu anket döneminde 42,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi geriledi

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir."

Enflasyon beklentileri hızlı iyileşmiyor

Gelecek enflasyon beklentileri de 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak en yüksek yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde de yine en yüksek yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında öngörüldü.

Aylık enflasyon beklentileri, eylül için yüzde 2,22 olurken, ekimde yüzde 2,24 ve kasımda da yüzde 1,86 oldu.

Ankette, 2025 sonu enflasyonu yüzde 25,26, 5 yıl sonrası için de yüzde 11,22 olurken, TCMB’nin Enflasyon Raporu öngörülerinden yüksek kaldı.

Faiz indirimleri zaman yayılacak beklentisi hakim oldu

Cari açığın yıl sonunda 20 milyar doların altına düşeceği düşünülmüyor. 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 sonunda da 24,3 milyar dolar cari açık bekleniyor.

Ankette faiz oranlarında beklentiler, faiz indiriminin zamana yayılacağını gösterdi. Bu ay da TCMB’den faiz indirimi beklenmezken, 3 ay sonrası için yüzde 46,48, gelecek yıl için yüzde 31,66 ve 2 yıl sonrası için de yüzde 20,85 bir hafta vadeli repo ihale faizi oranı beklentisi ortaya çıktı.