TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e yükseldi.

Politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ay sonu beklentisi ise, bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 oldu.

Yıl sonu doları/TL beklentisi, bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL'ye yükseldi.

TCMB Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,52 olasılıkla yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,94 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23,53’ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,29 olasılıkla yüzde 9,00 – 15,99 aralığında, yüzde 46,29 olasılıkla yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 10,42 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 41,94‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Politika faizi beklentisi yüzde 17,56 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise, bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 20,18

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi 0,1 arttı

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir."