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TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 750 baz puan yükseltti.

Haber Merkezi
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TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

23 Aralık 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 43,25, avans işlemlerinde oran ise yüzde 44,25 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.