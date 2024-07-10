TCMB toplam rezervi yeni zirvesinde

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net döviz rezervi, geçen hafta 6 milyar dolar artış kaydederken yerel seçim sonrası geçen üç ayda yaklaşık 83 milyar dolar artışla 18 milyar dolara yükseldi.

Reuters’in haberine göre toplam döviz rezervi ise, dört bankacının hesaplamasına göre 5 Temmuz'da sona eren haftada 5.5 milyar dolar artışla yeni tarihi zirve olan 148.5 milyar dolara yükseldi.

Yerel seçim sonrası artış

83 milyar dolar Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçti. 21 Haziran haftasında 12.5 milyar dolara tırmanan swap hariç net rezerv, 28 Haziran haftasında ise toparlanma sürecinde ilk defa 1 milyar dolar ile düşüş kaydetti. Swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen 14 haftada yaşanan artış 83 milyar dolar oldu.

Verilere göre swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi dip seviyedeydi. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar artışla 43.5 milyar dolara yükseldi. QNB Finansbank ekonomistlerinin hesaplamalarına göre de geçen hafta içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 1.5 milyar dolar artması brüt rezervi olumlu etkiledi. Bunu hariç tutan net rezervin ise 4 milyar dolar artışla 43.4 milyar dolar olduğunu hesaplayan QNB Finansbank ekonomistleri net rezerv içinde değerlendirilen yurtiçi bankalarla yapılan swap hacminin 5 Temmuz haftasında 2.4 milyar dolar azaldığını belirtti.

Altın fiyatlarının yükselmesinin de net rezervde 0.8 milyar dolarlık artışa yol açtığını kaydeden ekonomistler net rezervin bu işlemler geçen hafta 1.6 milyar dolar gerilemesine yol açarken bunun dışında kalan işlemlerle (ihracat döviz alımları, reeskont kredi ödemeleri, kamu kurumlarına ve piyasaya döviz satışları, yurtdışı bankalarla depo/swap işlemleri vs.) nette 5.6 milyar dolar döviz girişi olduğunu hesapladı.