TCMB’ye yeni Başekonomist!

Geçtiğimiz haftalarda Fed’de ve JPMorgan’da görev yapan Türk ekonomist Murat Taşçı’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) danışman olarak atandığı görülmüştü.

Taşçı’nın görevi belli oldu. Bloomberg’nin aktardığı habere göre, Murat Taşçı, TCMB’nin yeni Başekonomisti oldu.

Murat Taşçı’nın kariyeri

Taşçı, Koç Üniversitesi’nde Ekonomi lisans eğitiminin ardından, Teksas Austin Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

2006-2023 yıllarında Cleveland Fed’de görev yapan ve oradan Kıdemli Ekonomist olarak ayrılarak JPMorgan’a geçen Taşçı, yaklaşık 3 yıl da burada İcra Direktörü ve Kıdemli ABD Ekonomisti olarak görev aldı.

Murat Taşçı, Kasım 2025’te TCMB’ye Danışman olarak geldiğini LinkedIn sosyal medya hesabından paylaşmış, bu paylaşım da ilk olarak TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından beğeni almıştı.