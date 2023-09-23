TESK'ten 'korsan okul servisi' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, korsan okul servisleri konusunda uyarılarda bulundu.

Çocukların ülkenin geleceği olduklarını ve onları korumanın aynı zamanda ülkenin geleceğini korumak anlamına geldiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yüzden veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörlü, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir."