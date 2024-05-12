TESK'ten "paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin" talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını, böylece ürüne çifte zam yapıldığını belirtti.

"Gramaj hileleri tüketicinin kafasını karıştırıyor"

Palandöken, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin tüketicinin kafasını karıştırdığını ve farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini anımsatan Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşlara, hileli ürün ile karşılaştıklarında veya haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı aramaları çağrısında da bulundu.