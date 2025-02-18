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Ticaret Bakanlığın'dan Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığınca, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işletmelerde fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığın'dan Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
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Ticaret Bakanlığı ekiplerince yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla restoran ve kafelerde tarife ve fiyat denetimi yapıldı.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yaptırım

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir işletmeyi denetleyen ekipler, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı kontrol etti. İncelemelerin ardından uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

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